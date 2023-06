Meloni criticata anche per la musica, Concita De Gregorio: "Evoca mondi"

04 giugno 2023 a

Si parla di Pnrr a In Onda, dove David Parenzo esordisce dicendo che "il premier Giorgia Meloni non ne parla mai, anche se - voi direte - c'è un commissario, ciò è Raffaele Fitto". E infatti il presidente del Consiglio ha nominato proprio lui per occuparsene. In ogni caso per il conduttore di La7 "Meloni non ne parla".

Poi, nella puntata di domenica 4 giugno, il co-conduttore manda in onda il messaggio del premier agli italiani, dove di sottofondo spunta una musica. Anche questa non va giù a Parenzo e neppure alla collega: "Non la abbiamo messa noi eh", ironizza il giornalista mentre Concita De Gregorio sembra lasciare intendere una frecciata: "Musica molto eloquente, evoca mondi".

Concluso il botta e risposta, a prendere la parola tocca a un ospite: Massimo Franco. Anche lui, firma del Corriere della Sera, nutre qualche dubbio: "Capisco bene la voglia di dare fiducia, ma capisco meno il fatto di voler dare l'impressione che i governi precedenti non abbiano fatto nulla. Troppo orgoglio, l'enfasi va graduata meglio". E sul Pnrr: "Non è che il governo non ci crede è che non si rende conto che ci sono dei problemi strutturali dell'Italia e che sono una difficoltà per tutti gli esecutivi".