Bolloli travolge Appendino: "Voi siete quelli del reddito di cittadinanza"

06 giugno 2023 a

a

a

Giorgia Meloni e il Pnrr al centro di Otto e Mezzo. Nella puntata di martedì 6 giugno su La7, Lilli Gruber passa la parola ad Aldo Cazzullo. È lui a non lesinare critiche: "Il governo sul Pnrr sta fallendo. Ma l'italiano medio forse non sa neanche dell'esistenza della Corte dei Conti". Insomma, a detta del giornalista, gli elettori non si interessano al controllo o meno della Corte dei Conti sui soldi europei. "In ogni caso - prosegue - il governo non sarà giudicato su questo, ma sull'economia. Temo risultati peggiori".

"Questa è persecuzione": patrocinio al Pride revocato, fin dove si spinge la Cuzzocrea

Peccato però che il giornalista sembra dimenticare le ultime stime sul Pil. A ricordargliele ci pensa Brunella Bolloli: "Il Pil viene rivisto nel primo trimestre del +0,6 per cento, eppure non viene detto". Per le indicazioni dell’Istat sui conti economici trimestrali del primo trimestre dell’anno infatti l’economia viaggia a un ritmo superiore a quello di Francia e Germania.

"Giorgia Meloni? Ricordiamo che...": Lilli Gruber, la rosicata da record a Otto e Mezzo

Poi, lanciando una chiara frecciata a Chiara Appendino, anche lei ospite di La7: "Voi parlate di economia e siete gli stessi che hanno voluto il reddito di cittadinanza". Un'uscita alla quale la deputata del Movimento 5 Stelle non ha saputo rispondere. Basta pensare a quanti hanno davvero trovato lavoro una volta ottenuto il sussidio grillino.