Massimo Gramellini demolisce Elly Schlein: "Puro masochismo, sprezzo del ridicolo"

Massimo Gramellini non si risparmia sul Partito democratico. D'altronde i dem sono incappati nell'ennesimo scivolone: Elly Schlein ha sostituito il figlio di Vincenzo De Luca con un vicecapogruppo alla Camera non iscritto al Pd. Paolo Ciani non ha neppure intenzione di farlo, anche perché - sottolinea l'editorialista del Corriere della Sera - "perché è già iscritto a un altro partito". Ma le contraddizioni non sono finite qui, visto che Ciani ha anche votato contro le armi all’Ucraina in contrasto con la linea dem.

In ogni caso l'obiettivo della segretaria dem era chiarissimo: "far fuori il figlio di De Luca in quanto figlio di De Luca per sostituirlo con un non iscritto al Pd". Quanto basta a far pensare a Gramellini che il Pd non sia affatto cambiato. "Al contrario - tuona -, rimane una solida certezza, una roccia di puro masochismo che si erge al centro del sistema con immutabile e spavaldo sprezzo del ridicolo".

E non manca la stoccata finale: "Non è affatto vero che ha cambiato dieci leader in sedici anni, perché sono sedici anni che a guidarlo con encomiabile coerenza è sempre lo stesso omino autolesionista immortalato dal comico Giacomo Poretti: il compagno Tafazzi".