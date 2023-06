Il post virale contro l'odio su Berlusconi: "I leoni restano leoni e i cani..."

13 giugno 2023 a

In queste ore diversi cronisti di sinistra e commentatori hanno ustao toni duri per commentare la morte di Silvio Berlusconi. Offese, ma anche vignette, che colpiscono e infangano la memoria di uno statista come il Cav. E così sui social è dioventato virale il post di Giovanni Nostro che con poche parole cerca di mettere le cose in ordine ricordando a chi parla col linguaggio dell'odio il rispetto davanti alla morte: "Dedicato a tutti quei pseudo giornalisti falliti, ai giornalai da quattro soldi e a tutti quelli che giornalisti vorrebbero esserlo e non lo saranno mai perché sono delle assolute nullità, ma ancor di più a chi non sa neppure inchinarsi davanti alla sacralità della morte e che fa della povertà umana e dell’assoluta aridità di sentimenti il proprio marchio di famiglia!! Vergognatevi miseri cialtroni!! Addio Silvio, riposa nella Pace del Signore!!". Poi la foto di un leone e la frase: "Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani".