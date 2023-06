Otto e Mezzo, Meloni e Musk derisi: figuraccia dalla Gruber, cosa dimenticano

15 giugno 2023 a

a

a

Lilli Gruber ha voluto parlare anche di Giorgia Meloni e Elon Musk a Otto e Mezzo, su La7. L’incontro tra la premier e il fondatore di Space X ha suscitato una certa ilarità tra gli ospiti presenti in studio, che hanno fatto una figuraccia al cospetto di Italo Bocchino. Quest’ultimo ha infatti spiegato perché Meloni e Musk hanno parlato di denatalità, visto che gli altri hanno riso quando è saltato fuori questo argomento.

"La differenza tra me e lei". Carmen Lasorella al veleno, il retroscena su Lilli Gruber

“Ma sulla natalità che si saranno detti?”, ha chiesto Massimo Giannini. “Anche io me lo sono domandato”, ha risposto Gianrico Carofiglio. Allora Bocchino è intervenuto per offrire una spiegazione: “Quando l’Istat ha presentato gli ultimi dati Musk, che è attento a questi temi, ha twittato che l’Italia sta scomparendo. La Meloni ha risposto dicendo che si è posta il tema non appena arrivata al governo”. Ecco spiegato perché i due hanno quindi affrontato il caso della denatalità.

"L'erede di Berlusconi c'è già". Lucio Caracciolo, parole pesantissime | Video

“Abbiamo avuto un’ottima conversazione con la premier Meloni - ha dichiarato Musk al Tg1 - mi è sembrata avere molto a cuore l’Italia e il suo futuro, ci tiene decisamente. La premier Meloni ha sollevato la preoccupazione fondamentale legata alla denatalità: in Italia ogni anno muore quasi il doppio delle persone che nasce, per questo ho consigliato altri sgravi fiscali per chi fa figli o comunque altre misure per rendere la natalità una scelta più sostenibile”.