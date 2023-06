Berlusconi, l'incubo dei figli: quel salasso da 24 milioni di euro l'anno

17 giugno 2023 a

Silvio Berlusconi ha lasciato un patrimonio di circa 6,4 miliardi di euro, secondo Forbes, ma anche diversi costi di gestione da sostenere. A partire da quelli legati alle ville del Cavaliere sparse in tutta Italia: sono sei tra Arcore, Macherio, Sardegna, Roma e Lampedusa e comportano oneri pesanti. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, che ha avuto modo di visionare il bilancio 2022 di Immobiliare Idra, le proprietà immobiliari maggiori hanno un costo di gestione pari a 24 milioni.

Rispetto al 2021 è stato registrato un incremento di 2,8 milioni a causa dell’aumento generalizzato della manodopera, delle lavorazioni esterne e dei costi dell’energia. Inoltre dalle carte emerge che, a fronte di un patrimonio netto di Idra di 176 milioni, il valore del patrimonio immobiliare delle ville ammonta a 412 milioni. Oltre agli oneri passivi, Il Messaggero ha evidenziato i ricavi provenienti dalle locazioni di circa 20 case e altri immobili di proprietà che fruttano 4,8 milioni.

Ci sono poi diverse curiosità: una è legata all’Ici-Imu, con i Berlusconi che per le ville hanno pagato 369.376 euro. Una cifra inferiore a quella che era lecito attendersi, ma che si spiega col fatto che viene calcolata sui valori catastali e non su quelli reali. Un’altra curiosità riguarda i giornali e le riviste: nelle ville sono stati spesi 628 euro, ciò significa che veniva comprato almeno un quotidiano al giorno. Infine la mensa aziendale per gli 11 dipendenti iscritti a bilancio è costata 8.577 euro.