Elon Musk a Quarta Repubblica: "Sostenibilità? Senza distruggere gli stili di vita"

"L’intelligenza artificiale è una tecnologia molto potente e va usata con cautela". A dirlo non è un uomo qualunque, bensì Elon Musk, imprenditore nonché fondatore di Tesla e SpaceX. In un'intervista esclusiva rilasciata a Nicola Porro e diffusa da Quarta Repubblica su Rete4, Musk rassicura: "Possiamo pensare a un futuro sostenibile senza essere infelici, non dobbiamo distruggere lo stile di vita delle persone". Non a caso l'imprenditore punta alle energie rinnovabili. Per lui "la grande maggioranza dell'energia terrestre, così come è, prendendo la terra nel suo insieme, quasi tutta la sua energia è solare, la terra è già quasi interamente alimentata a energia solare e se non fosse per il sole saremmo un mondo oscuro e ghiacciato".

Non solo, perché "se l'unica fonte di elettricità fosse quella solare potremmo alimentare più volte la nostra attuale civiltà". Motivo per cui "serve l'energia solare ed eolica, un mix delle due fonti rinnovabili". Questo però non significa che il nucleare vada accantonato. Anzi, Musk a riguardo si dice "favorevole", "ma con il sole e il vento è possibile utilizzare le batterie per immagazzinare l'energia quando non splende il sole e non c’è il vento. In ogni modo se abbiamo i tre pilastri per il futuro avremo un'economia energetica sostenibile".

Volato in Italia, a Roma, il numero uno di Twitter non ha visto solo Porro. Musk ha infatti incontrato a Palazzo Chigi il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e Giorgia Meloni. Il suo "soggiorno romano" è stato esclusivamente a bordo di una Tesla bianca con targa italiana.