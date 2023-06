Rita Dalla Chiesa sconvolta: "Senza parole", lo schiaffo a Berlusconi

22 giugno 2023 a

"Senza parole…": così Rita Dalla Chiesa ha commentato la notizia sulla decisione di non trasmettere in diretta tv la commemorazione di Silvio Berlusconi alla Camera. Dietro a questa scelta l'opposizione del Movimento 5 Stelle. La deputata di Forza Italia ha risposto anche al commento di un utente, secondo cui la diretta sarebbe stata eccessiva: "Ma addirittura la commemorazione in diretta? Signora Rita, con tutto il rispetto lei mi stupisce". "Diretta sul canale della Camera, su Sky. Come si fa anche per qualunque discussione parlamentare", ha replicato la conduttrice.

Si è tenuta oggi a Montecitorio la commemorazione dell'ex premier, venuto a mancare lo scorso 12 giugno a 86 anni, dopo che era toccato al Senato nei giorni scorsi. L'Aula della Camera prima ha osservato un minuto di silenzio e poi ha tributato un applauso in memoria di Berlusconi, la cui figura è stata ricordata dal presidente Lorenzo Fontana. Al termine del suo discorso non hanno battuto le mani i deputati del Movimento 5 stelle, di Alleanza Verdi-Sinistra e parte del gruppo del Partito democratico. Tra gli esponenti dem ad applaudire è stato invece l'ex segretario Enrico Letta. A partecipare, dalla tribuna, anche Gianni Letta. A un certo punto della commemorazione, quando il capogruppo Paolo Barelli lo ha citato nel suo intervento, i deputati di Forza Italia si sono alzarti per tributargli un saluto.