In Onda, Paolo Mieli: "Le europee? Ecco la vera partita"

"La vera partita che si gioca in queste Europee": ne ha parlato Paolo Mieli nello studio di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, riferendosi all'appuntamento elettorale dell'anno prossimo. "Tutti danno per scontato che la sinistra non andrà benissimo. E allora tutto il gioco sta nel vedere quanto il prossimo governo europeo si sbilancerà verso destra", ha proseguito lo storico ed editorialista del Corriere della Sera.

Poi però Mieli ha voluto fare un avvertimento: "Anche quello che si dà per scontato non è così scontato, i discorsi che si stanno facendo adesso non tengono conto dei numeri. Io ho fatto i conti e non c'è una maggioranza solo con i popolari e il partito dei conservatori di Giorgia Meloni e quindi o ci sono i socialdemocratici oppure l'estrema destra". Il campo, insomma, dovrebbe allargarsi ad altre forze per poter ottenere la maggioranza necessaria.

Al centro de dibattito anche la figura di Elly Schlein alla guida del Pd. Per Mieli, infatti, se il partito è vecchio e sembra tirare avanti a fatica, diverso è invece il discorso sulla leader dem. "Deve rimanere se stessa": questo il consiglio del giornalista alla segretaria, a cui poi ha attribuito gli ottimi ascolti registrati da In Onda ieri, quando tra gli ospiti c'era proprio lei, la Schlein.