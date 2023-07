Andrea Giambruno all'attacco: "Voci messe in giro per bruciarmi"

09 luglio 2023 a

a

a

Torna a parlare il "first gentleman", ovvero Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni e padre della loro figlia, Ginevra. Giambruno, volto noto Mediaset, si concede in un'intervista al Corriere della Sera, intervista che sfrutta per togliersi più di un sassolino dalla scarpa.

Si parte ricordando come Giambruno, da settembre, condurrà Diario del giorno del Tg4 dal lunedì al venerdì, andando in onda da Roma e non più da Milano. E ammette: "È un favore personale che l'azienda mi fa ed è un premio per avere con tutta la squadra, aumentato e consolidato gli ascolti e fidelizzato il pubblico", rimarca.

Ma prima dei palinsesti da più parti si parlava di una prima serata affidata a Giambruno: perché molti pronosticavano questo tipo di promozione? "Non se n’è mai parlato. Sono voci messe in giro forse per invidia o per bruciarmi", taglia corto mister Meloni.

Giorgia Meloni ringrazia Elly Schlein: "Destra autoritaria? Più il Pd lo ripete, più vinciamo le elezioni"

Poi la risposta alle critiche di chi, contro di lui, ha sempre qualcosa da ridire: "Per ora sono un umile giornalista che fa il suo, però neanche può essere che tutti i giorni qualcuno su social o giornali mi debba spiegare come fare le domande e cosa dire e che io venga criticato pure per la cravatta o per i mocassini con la suola blu".

E ancora, sulla suola blu, su cui il Corsera indugia: "Sono scarpe che prendo in un negozio abbordabile dove mi capita di passare. Ma tante illazioni gratuite non mi danno fastidio per me, ma per Giorgia. È pensando a lei che mi attaccano sostenendo che sparimento è una parola che ho usato, ma non esiste", conclude Andrea Giambruno, levandosi l'ultimo sassolino dalla scarpa in relazione a un fatto degli ultimissimi giorni.