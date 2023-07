Vittorio Feltri, "uno schifo insopportabile: chi sono i veri discriminati"

Vittorio Feltri 12 luglio 2023 a

Adesso che le polemiche si sono un po’ placate, vale la pena di fare un ragionamento su quanto accaduto a Milano nella casa (di riposo) dei “coniugi” dove sono morte otto persone a causa di un incendio. Un incidente terribile che nessuno è stato in grado di ostacolare efficacemente per mancanza di strumenti idonei. Gli ospiti della struttura, che si occupava di anziani signori, non vecchissimi, che in casa loro non potevano essere assistiti dai familiari, evidentemente non erano tutelati come Dio comanda. Infatti non appena le fiamme si sono sviluppate nell’edificio hanno impedito alla gente ricoverata di difendersi in mancanza di mezzi adatti, addirittura non funzionavano (da tempo) gli estintori, non solo: il personale di servizio non è stato in grado di lanciare tempestivamente l’allarme.

Cosicché il rogo ha provocato un fumo tossico che ha soffocato parecchi vegliardi. Un fattaccio del genere non sarebbe mai potuto accadere se il Comune di Milano avesse provveduto a mettere in sicurezza il palazzo che, essendo stato trascurato dalle autorità municipali, non era attrezzato a prevenire la sciagura. Ora l’autorità giudiziaria ha aperto una inchiesta per accertare le responsabilità dell’accaduto. Ci vorrà immaginiamo un po’ di tempo per fare chiarezza, ma non serve una grande intelligenza per capire che il sindaco Sala e i suoi più stretti collaboratori hanno colpevolmente trascurato di attrezzare la Casa dei coniugi delle difese necessarie affinché un eventuale incendio, sempre possibile, non avrebbe provocato una strage di poveri vecchi. Immagino che il primo cittadino della Metropoli dovrà rispondere di varie omissioni e trascuratezze.

Speriamo che la magistratura così impegnata a difendere la propria autonomia sia altrettanto pronta a fare giustizia. La mia impressione è che tutti i ricoveri italiani e non solo milanesi siano trattati male. In molti di essi si registrano addirittura violenze contro i ricoverati. Basta leggere le cronache per verificarlo. D’altronde si sa che un padre e una madre sono in grado di mantenere dieci figli, i quali però non sono capaci di provvedere alle esigenze degli stessi dieci figli. Il problema purtroppo è che nel nostro Paese si combatte ogni tipo di razzismo, sia contro gli immigrati sia contro gli omosessuali, tranne quello che discrimina i vecchi, che oltre a essere dileggiati dal popolo, vengono maltrattati anche dalle loro famiglie. Uno schifo insopportabile.