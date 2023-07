Giuseppe Cruciani massacra gli ambientalisti: "Caldo record? Avete rotto il ca**, porca la gran..."

18 luglio 2023 a

Caldo-killer, temperature record e il solito allarme catastrofista: la fine del mondo si avvicina. Ma non tutti la pensano così. Certo, il riscaldamento globale è difficile da mettere in discussione. Semmai, secondo Giuseppe Cruciani, non è così automatico attribuirne la responsabilità all'uomo.

E Cruciani lo ha detto a modo suo, in modo brutale, senza giri di parole, a La Zanzara di Radio 24. "In questi giorni alcuni cosiddetti ambientalisti parlano del collegamento tra il caldo ed il riscaldamento climatico. Avete rotto i cogl*** con il terrorizzare le persone sulla fine del mondo, sul fatto che le estati saranno sempre più calde", ha tuonato il conduttore mentre David Parenzo, al suo fianco, prendeva posizione diametralmente opposta.

"Siamo oltre la metà di luglio, è normale che ci siano giornate con 40 gradi. Perché ci dovete rompere i cog*** sempre con il cambiamento climatico? La gente è sempre morta, quando arrivano le ondate di calore, porca la gran putt*** e non è nemmeno l’estate più calda!", ha picchiato durissimo Giuseppe Cruciani.