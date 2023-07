Elly Schlein pronta a tutto per Lucia Annunziata? Rivolta nel Pd

23 luglio 2023 a

Lucia Annunziata sarà candidata del Pd alle elezioni europee? Il sospetto è più che legittimo visto che la giornalista ed ex conduttrice di Mezz'Ora in più su Rai tre è stata avvistata alla Festa dell'Unità di Roma con Nicola Zingaretti e sarà protagonista di un futuro dibattito sempre lì con Roberto Speranza. Il tam tam era partito dopo l'addio di Lucia Annuziata alla Rai "della destra" che però le aveva confermato il programma. "Sarà capolista nel Sud per il partito di Elly Schlein", rivelavano alcune voci interne a Il Giornale.

Ma ora pare che non si possa fare, "già nel 2019 Annunziata aveva detto no all'allora segretario Zingaretti, che voleva metterla in lista, e anche stavolta non ha intenzione di trasferirsi nel Mezzogiorno scosso dalle battaglie tra vecchi e nuovi 'cacicchi'". Peraltro a quel posto punta Sandro Ruotolo, luogotenente di Elly Schlein senza incarichi parlamentari. Ruotolo detta "la linea sulle questioni che appassionano il nuovo Pd, dalle poltrone Rai alla guerriglia per far fuori Vincenzo De Luca e candidare al suo posto il grillino Roberto Fico."

Difficile poi che possa essere eletta nella circoscrizione Centro. Qui, è il caos totale. "Si vuole candidare la 'braccia destra' di Elly, Marta Bonafoni (al momento ha solo un posto da consigliere regionale nel Lazio, e vuole uno scatto di carriera), si vuole candidare Zingaretti, che insieme a Dario Franceschini è l'unico ex big cui Schlein dà ascolto: e infatti ieri lo ha premiato, tra polemiche interne, con la presidenza della Fondazione Pd tolta a Gianni Cuperlo. Si vogliono candidare i sindaci di Firenze Nardella e di Pesaro Ricci. E si vuole candidare Laura Boldrini, anche lei in gran sintonia col nuovo corso. Un caos, che al momento nessuno - men che meno la segretaria - sembra in grado di governare".

Insomma pare che Elly Schlein voglia candidarla ma deve fare i conti con i vari big del partito. Anche perché resta sul tavolo la candidatura di Paolo Gentiloni...