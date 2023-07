Meghan Markle e Harry? "Due truffatori del ca***": la più brutale delle accuse

23 luglio 2023 a

a

a

La vicenda è nota: il contratto multi-milionario di Meghan Markle è stato stracciato da Spotify. Le ragioni non sono del tutto chiare. Per certo è trapelato che il colosso non sarebbe stato soddisfatto dei suoi podcast.

L'annullamento del contratto avrebbe preoccupato il principe Harry: quei soldi, alla coppia, servivano. E tra i due, inoltre, le cose non andrebbero per il meglio: da tempo si inseguono voci su una crisi di coppia e sul possibile ritorno di lui nel Regno Unito. Ma non solo: stando ai sondaggi, la loro popolarità sta letteralmente colando a picco.

Harry e Meghan, una decisione estrema "per non divorziare": rumors sconcertanti

E ora, sul caso-Spotify, arrivano alcune pesantissime indiscrezioni. Rumors sulla ragione dello stop, rilanciate da un articolo di Sette, il settimanale del Corriere della Sera. Nel pezzo viene citato un dirigente di Spotify, il nome non viene rivelato, il quale avrebbe detto che il contratto è andato in fumo perché i due "non hanno raggiunto il benchmark di produttività". Ma non solo, lo stesso alto dirigente li avrebbe definiti "due truffatori del ca***". Per Meghan Markle e Harry piove sul bagnato...