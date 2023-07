Vittorio Feltri, clima e disastri? Chi cerca alibi per il malgoverno

Vittorio Feltri 27 luglio 2023 a

Sull’argomento clima i giornali oramai ci marciano. E ci marciano spesso in maniera del tutto disonesta, ovvero veicolando informazioni fuorvianti volte a corroborare il convincimento collettivo che il clima ci sia ostile poiché gliene abbiamo fatte di tutti i colori e questo ora si rivolta contro di noi e ci uccide, in sostanza perché ce lo meritiamo.

Devo ammettere che si tratta di una visione quantomeno suggestiva e non mi stupisce che certe penne, povere di argomenti e di argomentazioni, sedotte si lascino andare alla tentazione di narrare questa specie di horror sottintendendo sempre il quesito: “Ed ora cosa altro potrà accaderci di terrificante?”. Sui quotidiani ieri si leggeva di “morti per il clima estremo” e venivano menzionati tra feriti e vittime coloro che sono finiti arrostiti in roghi di cui non è colpevole il clima, bensì quei criminali che li hanno accesi e che ogni anno danno alle fiamme ettari ed ettari di terreni. Si tratta di piromani, amanti del fuoco, i quali si eccitano nel rendersi autori di questi delitti, e si tratta anche di delinquenti organizzati i quali agiscono in tale maniera dal momento che traggono vantaggio economico dal distruggere.

Tanto sanno ormai che a beccarsi ogni responsabilità non saranno essi stessi ma il “clima estremo”. Che la stampa ci faccia credere che la gente crepi abbrustolita per i cambiamenti climatici è poi un altro genere di crimine, una mistificazione e manipolazione della realtà, del vero. I giornalisti non indulgono a questo vizio per un proprio tornaconto, piuttosto perché ormai sono diventati delle vere e proprie capre, quindi seguono il gregge, la mandria, il gruppo, la massa, scadendo in un ideologismo che è incompatibile con la corretta informazione, ormai definitivamente inquinata dalla mania del politicamente corretto. Dispiace che siamo proprio noi a fornire un alibi ai malviventi o agli amministratori negligenti. Accade anche questo. Ormai è sempre tutta colpa del clima e genericamente dell’essere umano il quale lo ha maltrattato a causa del suo consumismo.

Così si dice che basterebbe usare la bicicletta o il monopattino, andare in ufficio a piedi, estendere le aree a traffico limitato, sostituire l’auto a benzina con quella elettrica, lavarsi di meno, non tirare sempre lo sciacquone, preferire la bottiglia di vetro a quella di plastica, per risolvere la situazione, ovvero per risparmiare acqua, per non inquinare, per avere l’aria respirabile ed evitare che il clima ci faccia morire annegati o cotti alla brace. Non intendo demolire la pratica di questi accorgimenti, alcuni dei quali indubbiamente virtuosi, altri discutibili, eppure non bisogna sponsorizzarli quali comandamenti biblici al fine di scampare l’inferno o l’apocalisse. Si rischia di scadere in grossi equivoci. Per evitare gli incendi che da sempre ogni estate devastano intere aree della nostra penisola, facendo vittime e ustionati, servono soprattutto controlli e pene più severe e sicure.

Per evitare che un albero ci cada in testa mentre camminiamo per strada, occorre che le amministrazioni locali, che hanno in carico la custodia del verde, eseguano controlli, potature dei rami, assicurando anche l’albero al terreno o abbattendolo qualora costituisca un pericolo. Per evitare l’ingolfamento di canali e tubature, occorre mantenerli puliti. Se queste azioni non vengono realizzate, basta anche poco per determinare tragedie. Ma tanto ormai cosa ci importa, vero? Possiamo puntare il dito contro il cambiamento climatico e scivolare nella retorica che ogni dì riempie le pagine di tutti i giornali e che, in fondo, semplifica ogni cosa: “Non ha mai fatto tanto caldo”, “Non ha mai fatto tanto freddo”, “Non ha mai piovuto così”, “Non è mai successo prima”.