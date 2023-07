Patrick Zaki, siluro da Nicola Porro: "Estremo, radicale. Ma quale indipendenza..."

31 luglio 2023 a

“Come difensore dei diritti umani devo essere indipendente”: Patrick Zaki lo ha detto quando ha deciso di rifiutare l'aereo di Stato messo a disposizione dal governo italiano per il suo rientro in Italia dall'Egitto. Peccato però che oggi Zaki abbia deciso di tenere la sua prima conferenza pubblica al Labas. Si tratta - come scrive Francesco Giubilei sul sito di Nicola Porro - "di un centro sociale tra i più estremi, tra i più radicali, tra i più di estrema sinistra che si trovano a Bologna, noto alle cronache per aver organizzato nel giorno dei funerali di stato di Silvio Berlusconi il cosiddetto “Funeral Party”, quindi una festa per festeggiare sostanzialmente la morte di Berlusconi".

Porcheria-Zaki: nel centro sociale che festeggiò la morte di Berlusconi...

Su questa scelta, Giubilei ha dei dubbi: "Il Labas, il centro sociale, si trova in dei locali di proprietà del comune di Bologna che concede questi spazi. È stato quindi giustamente richiesto di togliere questi spazi, ma il sindaco Matteo Lepore ha fatto finta di nulla. Sarà forse perché all’interno della coalizione di sinistra che sostiene Lepore è presente anche il consigliere Detjon Begaj, che è stato un attivista di Labas, che è un attivista Labas e lo è da vari anni? Sarà forse perché gran parte poi dei voti della sinistra radicale bolognese sono finiti proprio a Lepore e sostengono l’attuale amministrazione di sinistra, più che di centro-sinistra, del comune di Bologna?".

Il Labas, insomma, pur non essendo affiliato a un partito politico, ha comunque una connotazione politica piuttosto forte. Di qui i forti dubbi sull'indipendenza di cui ha parlato Zaki nei giorni scorsi. A tutto questo, inoltre, si aggiungono anche altre voci, secondo cui Zaki potrebbe essere candidato dalla sinistra, forse anche dal Partito Democratico, alle elezioni europee. Zaki però non è cittadino italiano. Di qui il problema della cittadinanza. Cosa che la sinistra potrebbe utilizzare a scopo elettorale per attaccare il centrodestra.