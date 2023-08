Carlo Rubbia, deliri progressisti: se un Nobel vale meno di un ecoteppista

Pietro Senaldi 02 agosto 2023 a

È l’opinione che fa lo scienziato, mica la conoscenza, tantomeno lo studio. Se sei un eco-catastrofista, meriti il Nobel anche se puoi vantare un semplice diploma da geometra, come il nostro Angelo Bonelli, leader dei Verdi, di professione attivista, uno che non riesce a distinguere tra Soumahoro e un immigrato sfruttato, tanto per intendersi. Se invece ti permetti di sostenere che è illusorio pensare di salvare il mondo comprando un’auto elettrica o avanzi il dubbio che oggi farebbe più caldo rispetto a cinquant’anni fa anche se l’uomo non ci avesse messo il suo zampino, puoi avere appeso al muro un Nobel per la Fisica, come John Clauser, ma vieni etichettato comunque come un pazzo complottista. Greta Thunberg professoressa honoris causa, Carlo Rubbia dietro la lavagna con le orecchie da somaro, così ha deciso il tribunale demo-progressista.

C’è un ecologismo irrazionale che è ormai diventato una religione e, alimentato da organi di stampa sovvenzionati da editori milionari, si è fatto addirittura scienza e si inchina a giovani che si definiscono “eco-ansiosi”, come Giorgia Vasaperna, la ragazza scoppiata a piangere davanti al ministro Pichetto Fratin e che ha dichiarato che non sa se farà figli per paura del riscaldamento globale, quando i nostri nonni e suoi bisnonni si riproducevano perfino durante la guerra mondiale. L’effetto perverso è che chiunque si dichiara preoccupato per il clima passa per essere un novello Galileo Galilei. Così Giuliano Amato, giurista e politico craxiano, nonché tassatore a tradimento, viene intervistato su come fermare il riscaldamento globale, e prontamente suggerisce che l’unica via è mantenere i socialisti a capo dell’Europa. Oppure Mario Capanna che guadagna rubriche sui giornali dove dispensa consigli ambientalisti; falce e ombrello. Perfino i teppisti che imbrattano i muri con la vernice spray o bloccano il traffico sono ribattezzati eco-boys, per edulcorare la portata delinquenziale delle loro azioni. Un po’ come dire: che vuoi, sono ragazzi...

CRIMINALIZZATI

C’è poi un sapere scientifico cauto, che soppesa e, soprattutto, diffida dalle soluzioni facili, quelle che vorrebbero fermare il surriscaldamento del pianeta con le piste ciclabili, le domeniche a piedi e il cappotto obbligatorio alle case anche se fuori ci sono in media 25 gradi, e per questo viene criminalizzato. Scopriamo così che Franco Prodi, già direttore dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Cnr (Centro Nazionale di Ricerca), Franco Battaglia, professore alla Columbia, Alberto Prestininzi, geologo della Sapienza o Luigi Mariani, docente universitario di Agronomia a Brescia e Uberto Crescenti, presidente dei Geologi italiani, sono etichettabili come pseudo-scienziati dagli pseudo-giornalisti del Domani, o addirittura come negazionisti, solo perché non aderiscono al 100% al pensiero corrente sull’impatto dell’uomo sull’ambiente. Invece Mario Tozzi o Luca Mercalli, gente dignitosissima, ma più divulgatori televisivi che scienziati di clara fama, passano per geni della lampada solo perché sono i più oltranzisti sulla linea verde del fronte. E fosse questo il guaio peggiore: il punto è che ormai in accademia non si fa carriera se non si aderisce al filone catastrofista; una semina che garantirà un mono-pensiero in cattedra, altro passo per la creazione della verità scientifica unica, che è poi l’anti-scienza realizzata.

Come con il Covid, anche con l’emergenza climatica la politica si è impadronita della scienza fino a soppiantarla e a permettersi di dare la patente di scientificità agli studiosi in base alle loro opinioni di politica verde anziché ai risultati dei loro studi e alla qualità delle loro pubblicazioni. Abbiamo così due schieramenti: il pensiero dominante e chi vi diverge, e basta divergere di un centimetro per passare come nemico da delegittimare, umiliare e quindi eliminare. Questo spettacolo, che è il contrario del confronto scientifico, ha l’effetto di radicalizzare gli incompetenti, dell’uno e dell’altro fronte, e di disgustare chi prova a ragionare. Non è un caso che il sondaggio di Termometro Politico che pubblichiamo a lato certifica che oltre il 50% degli italiani non mette in connessione il meteo pazzo delle ultime settimane con il cambiamento climatico.

Siccome poi gli scienziati non sono dei grandi divulgatori; anzi, più sono bravi meno sono capaci di comunicare, ecco che in cattedra è salita la politica, che incapace di risolvere i problemi dell’attualità, pensa di aggirarli creandone di nuovi. Così, dopo il fallimento della globalizzazione, costata alle masse il benessere raggiunto nel Dopoguerra, il mondo progressista occidentale ora insegue la transizione ecologica, altro traguardo irrealizzabile che finirà per costarci più di quanto ci porterà beneficio. Gli apostoli verdi sono politici del tutto a corto di saperi climatici e ambientali come l’olandese Timmermans, che irretiscono i giovani, convincendo gente di quindici-venti anni, senza alcuna memoria meteorologica, che solo trent’anni fa vivevamo una sorta di era glaciale, anche se inquinavamo molto più di adesso, almeno qui in Europa. Ma d’altronde, la scienza ormai è impazzita, come il clima; o forse deve scendere anche lei a compromessi, come ai tempi di Galilei.