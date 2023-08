Nicola Porro, clima e incendi? "Ecco l'articolo che in Italia hanno censurato"

01 agosto 2023 a

a

a

La questione clima e incendi in Italia sta dividendo l'opinione pubblica. Se da una parte c'è chi pensa che all'origine dei roghi ci sia proprio il riscaldamento globale, dall'altra invece c'è chi pensa che l'aumento degli incendi non c'entri nulla col cambiamento climatico. A tal proposito sul sito di Nicola Porro si fa riferimento a un articolo del Wall Street Journal che qui da noi sarebbe stato "censurato": "Secondo voi qualcuno lo ha fatto leggere qui in Italia?".

L'autore dell'articolo, Bjorn Lomborg, presidente del Copenhagen Consensus, ha scritto: "Per più di due decenni, i satelliti hanno registrato incendi sulla superficie del pianeta. I dati sono inequivocabili: dall’inizio degli anni 2000, quando il 3% della terra del mondo ha preso fuoco, l’area bruciata ogni anno ha registrato una tendenza al ribasso". E ancora: "Nel 2022, l’ultimo anno per il quale esistono dati completi, il mondo ha toccato un nuovo minimo storico del 2,2% di superficie bruciata“. Dunque, sarebbe sbagliato sostenere che il riscaldamento globale stia incidendo sull'aumento degli incendi su scala mondiale, come invece spesso si legge sui giornali.

"Prendi gli incendi canadesi quest’estate. Sebbene i dati completi non siano disponibili per il 2023, il monitoraggio globale fino al 29 luglio da parte del 'Global Wildfire Information System' mostra che nelle Americhe è stata bruciata più terra del solito - continua Lomborg nel pezzo -. Ma gran parte del resto del mondo ha visto una combustione inferiore: l’Africa e soprattutto l’Europa“. Pur non sottovalutando la questione incendi, quindi, per l'esperto è importante evitare di alimentare un allarmismo ingiustificato.