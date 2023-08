Torino, vendetta alla festa di nozze? Tam tam impazzito: chi sono gli amanti di lei

10 agosto 2023 a

a

a

Tam tam impazzito a Torino sul matrimonio saltato tra Massimo Segre, noto finanziere e banchiere dello studio di Carlo De Benedetti e Cristina Seymandi, ex collaboratrice di Chiara Appendino. Lui l'ha piantata davanti a tutti gli invitati a quella che doveva essere una festa pre-nozze augurandole di essere felice con il suo amante avvocato. E ora non si fa che parlare di questo amante. Chi è? Chi sono?

Video su questo argomento Scandalo nella Torino bene, lei lo tradisce e lui la inchioda davanti a tutti: "Non ti sposo più" | Video

Sì perché durante il suo lungo discorso Segre ha accennato a un avvocato ma si parla anche di un industriale. E sotto la Mole, riporta il sito Dagospia, è cominciato il totonomi. Uno è quello "dell’avvocato Maurizio Bortolotto", si legge, "mentre l'industriale a cui si fa riferimento potrebbe essere Paolo Damilano, ex candidato di centrodestra al comune di Torino, o Fabrizio Cellino, già presidente dell'Api - ma i nomi che circolano non sono solo questi: c’è una girandola di 'amanti' veri o presunti che rende la storia pepata", conclude Dago.

"Ho le corna". Vendetta alla festa di nozze della Torino bene? Clamoroso intreccio politico: chi c'è dietro

"Io dovrei annunciare che a ottobre io e Cristina ci dobbiamo sposare, poi riflettendo ho pensato che questo non è un regalo per lei ma più per me. Qual è il regalo da fare a Cristina? Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene più ancora del proprio. In questo caso, questa sera, desidero regalare a Cristina la libertà di amare. Amare una persona, un noto avvocato, a cui tiene chiaramente più che a me", aveva detto lui davanti a tutti gli invitati a quella che doveva essere una festa pre-nozze ".Cara Cristina, so di quanto tu ne sia innamorata dal punto di vista mentale e sessuale come hai avuto modo di confidarti. So anche che prima di lui hai avuto una relazione con un noto industriale. Cari amici, non pensiate che mi faccia piacere fare la figura del cornuto davanti a tutti voi ma Cristina è talmente in gamba nel raccontare le sue verità che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui stasera termino la mia convivenza con lei".