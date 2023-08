Meloni, fango tedesco: "Vacanza in Albania, cosa non torna"

19 agosto 2023 a

Le vacanze di Giorgia Meloni sono oggetto di speculazione anche in Germania. Matthias Rüb, corrispondente da Roma per la Frankfurter Allgemeine Zeitung, ha criticato senza mezzi termini la scelta della premier di accettare l’invito di Edi Rama in Albania. Probabile che, come da tradizione per la stampa estera, si sia informato soprattutto da fonti "progressiste"... A ridosso del Ferragosto la Meloni si è messa in viaggio con la famiglia per trascorrere qualche giorno nella residenza estiva del presidente albanese, situata a Valona, nel sud del Paese.

“Che l'Albania sia una scelta felice - scrive Rüb - per il Presidente del Consiglio italiano e la sua famiglia come meta per una (breve) vacanza di Ferragosto è lecito dubitare. I giornali sono pieni di notizie di famiglie italiane che fuggono dai prezzi fortemente aumentati sulle coste nazionali verso l'Albania, dove con gli stessi soldi si può fare una vacanza da due a tre volte superiore a quella in patria, compresi i costi di trasporto attraverso l’Adriatico”.

“A quanto pare - è la frecciatina del giornalista tedesco - le vacanze nel proprio Paese sono diventate troppo costose anche per il capo del governo, come dice la Meloni. Quest'anno la piccola Albania si aspetta nove milioni di turisti, un terzo in più rispetto all'anno scorso. Particolarmente forte è l'aumento dei visitatori estivi italiani; ben più di mezzo milione di italiani andranno in vacanza in Albania quest’estate”.