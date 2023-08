Giorgia Meloni, “cosa mangiamo oggi”: a tavola con la specie aliena

20 agosto 2023 a

"Oggi mangiamo granchio blu! Eccezionale”. Lo ha scritto sui social il ministro Francesco Lollobrigida a corredo di una foto che mostra Giorgia Meloni con in mano un piatto pieno di esemplari del crostaceo che sta invadendo i mari italiani. Dopo una visita fuori programma al premier Edi Rama in Albania, la presidente del Consiglio è rientrata in Puglia, dove si sta concedendo qualche giorno di riposo insieme alla famiglia in una masseria.

I granchi blu sono quindi arrivati sulla tavola della Meloni: si tratta di un crostaceo originario delle coste atlantiche del continente americano che si riproduce molto velocemente. A preoccupare è il fatto che mangi qualsiasi cosa: è un animale onnivoro che arriva a pesar circa un chilo e si nutre di tutto ciò che gli capita a tiro, compresi crostacei, pesci, vongole, cozze e uova. In particolare è ghiotto dei pesci appena nati: ecco perché può rappresentare una minaccia per un sistema più piccolo e delicato di quello dell’enorme oceano Atlantico.

L’assenza di predatori e la sua capacità riproduttiva straordinaria rendono il granchio blu una cosiddetta “specie aliena invasiva”, che è in grado di decimare le specie locali. Nel suo habitat originario non rappresenta un pericolo, essendo una fonte importante di cibo per i suoi predatori naturali, ovvero anguille, squali, persici nei fiumi.