Lucia Annunziata contro Giorgia Meloni: "Ha preferito una pizza"

"La nostra premier Meloni ha preferito, all’ennesima cena ufficiale con Joe Biden, una pizza, 'tanto non serviva un’altra foto'": Lucia Annunziata ci va giù pesante quando parla della polemica della settimana. Molto duro anche l'attacco del pezzo: "La politica va in pizzeria. Un gesto che squaderna di colpo la mappa della nuova geografia mondiale". Il riferimento della giornalista, ex conduttrice di Mezz'ora in più, è alla presunta assenza della presidente del Consiglio al ricevimento organizzato da Joe Biden.

A questa polemica, scoppiata nei giorni scorsi, la Meloni avrebbe risposto indignata, sfogandosi con i suoi: "La cena degli americani era alle 19 di New York e io in pizzeria ci sono andata alle 21, dopo dodici ore di lavoro al Palazzo di Vetro, dopo aver saltato il pranzo per i tanti bilaterali e quando il ricevimento di Biden era finito". La Annunziata, però, scrive che quanto successo avrebbe addirittura un significato metaforico: "Con un semplice gesto, un gesto di verità in tanta retorica, la premier ha preso atto che il nostro Paese è fuori dal grande gioco che si sta svolgendo in questi giorni dentro il gigantesco palazzo di cristallo sulle acque dell’East River di Manhattan".

Partendo da questo, poi, la Annunziata scrive che la mancanza di diversi Paesi all'Assemblea generale sarebbe da considerare come un segnale di allarme: "A New York, qualunque sia la capitale cui si guarda, e i potenti di cui si fa l’elenco, ci sono assenze di grande peso. Manca il presidente cinese Xi Jinping, che aveva trovato il tempo per partecipare al vertice dei Brics, il mese scorso. Manca Narendra Modi, premier indiano che è riuscito con attività infaticabile a portare in prima linea fra le potenze mondiali la sua India". E ancora: "Interessante è che manchi all’appello anche l’altro Paese principale del mondo anglosassone: Rishi Sunak, premier Uk, non c’è "per impegni precedenti" di una troppo affollata agenda. È il primo premier anglosassone a dare buca all’Onu. L’elenco non finisce qui. Dall’Europa manca anche Macron".