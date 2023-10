Corrado Formigli "come un invalido": un drammatico problema di salute

10 ottobre 2023 a

Corrado Formigli ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera per parlare della terribile emicrania che ha condizionato la sua vita per decenni. “La svolta - ha spiegato il conduttore di PiazzaPulita - è stata una nuova terapia a base di anticorpi monoclonali, iniezioni che ho fatto per tutto il 2022 e il cui effetto sta perdurando. Sono riuscito a entrare nel protocollo di cura grazie alla gravità della malattia. Avevo fino a 10 crisi al mese. Niente faceva effetto. Una sofferenza indicibile”.

La convivenza con l’emicrania “non è vita” secondo Formigli, che si è descritto come un “invalido, specie quando ti svegli al mattino con le tempie che pulsano, svuotato. E magari è il giorno in cui devi sostenere quattro ore di diretta”. Proprio al lavoro è legato uno dei ricordi peggiori: “Dicembre 2014, sono il primo cronista europeo a entrare a Kobane, in Siria, passando per la Turchia. Scordo lo zainetto con i farmaci nell’auto di un contrabbandiere. Disperato, devastato, vado in diretta. Il caschetto in testa acuisce il dolore. È stato il servizio più importante della mia professione e il peggiore momento della mia vita”.

Formigli ha anche spiegato come riusciva comunque ad andare in onda ogni giovedì: “L’emicrania è crudele e allo stesso tempo pietosa, almeno con me. Il giovedì mi saliva l’adrenalina ed era come se contrastasse le crisi. Poi il venerdì crollavo. Certe volte sono andato in onda dopo aver tentato di tutto per avere sollievo. Mi imbottivo di farmaci di ogni genere fino al punto di intossicarmi. Niente. Un incubo”. Infine il conduttore di PiazzaPulita ha descritto il tipo di emicrania che lo ha perseguitato: “Quella senza aura. Ho crisi lancinanti che, pur non dando annebbiamento della vista, impediscono di fare qualsiasi cosa. Da giovane ero capace di restare in camera al buio per una intera giornata. Da adulto ho imparato a conviverci”.