Stasera Italia, l'ex ambasciatore israeliano: "Cosa fareste?", il dilemma su Gaza

Dror Eydar, ex ambasciatore d’Israele in Italia, è intervenuto in collegamento a Stasera Italia, su Rete 4, per commentare quanto sta accadendo in queste ore drammatiche nella Striscia di Gaza. Israele ha lanciato il suo attacco per cancellare Hamas. “Abbiamo un terribile dilemma - ha dichiarato Eydar - immaginate un criminale che punta un’arma contro la vostra figlia mentre si nasconde dietro un uomo innocente. Come fareste? Cosa possiamo fare? Salvare la vita di vostra figlia a costo di quella dii un uomo innocente o lasciare che muoia per non colpire degli innocenti?”.

“Cosa fareste? L’esercito israeliano sta davanti alla nostra popolazione per difenderla, Hamas invece sta dietro la popolazione di Gaza”, ha chiosato l’ex ambasciatore. Intanto nelle ultime ore il premier Benjamin Netanyahu ha fatto il punto della situazione: “La vittoria di Israele sarà la vittoria del bene sul male. Gli obiettivi sono la distruzione militare di Hamas e delle sue capacità di governo e il ritorno degli ostaggi a casa. I nostri comandanti e i nostri soldati che combattono in territorio nemico sanno che la nazione e la leadership nazionale stanno dietro di loro e sono determinati a sradicare questo male dal mondo”.

“Israele - ha aggiunto Netanyahu - non sta combattendo solo la nostra guerra, ma una guerra per tutta l’umanità. I nostri alleati nel mondo occidentale e i nostri partner nel mondo arabo sanno che se non vinciamo, saranno i prossimi ad essere coinvolti nella campagna di assassinio dell'asse del male. Ci sono momenti in cui una nazione si trova di fronte a due opzioni: esistere o cessare. Ora ci troviamo in questa prova”.