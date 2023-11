Nicola Porro, lo sfogo sui migranti: "Ue vaff***, italiani presi a calci in cu***"

07 novembre 2023 a

"Stiamo creando la Guantanamo in Albania. Ma porca tr***a!". Nicola Porro, nella sua video-rassegna stampa Zuppa di Porro, riflette sull'apertura di due centri di accoglienza per migranti in Albania e sbianca davanti alle accuse estreme di Riccardo Magi, leader di +Europa.

"Passi Delrio che dice che è una misura inefficace e costosa. Vabbè, finché rimaniamo su questi argomenti ci può stare, se ne discute. Ma sentire la 'Guantanamo' dà il senso di come vengono fatte le critiche a questo governo. Tra l'altro - suggerisce Porro - la Guantanamo vera è stata fatta dai loro amichetti democratici e dal loro mito Barack Obama, ma lasciamo perdere" In realtà il carcere speciale di Guantanamo era stato istituito dall'amministrazione americana all'epoca del presidente Bush Jr, repubblicano, per imprigionare i terroristi islamici affiliati ad Al Qaeda. Vero è che Obama e i democratici l'hanno tenuta in attività, a fronte del voto contrario alla sua chiusura in Senato.

La questione, però, è tutta italiana. "C'è anche un retroscena, l'immancabile portavoce della Commissione Ue, immancabilmente intervistato in forma anonima dalla Stampa, che immancabilmente dice: 'Dovremo verificare se è tutto corretto'. Porca tr***a, se è tutto corretto? Abbiamo un problema con l'immigrazione e l'Europa rompe i cog***i per sapere se questa roba è conforme al diritto comunitario? Ma li mort***i vostra, io non sono un no-Euro ma un bel vaff***o ogni tanto ci vuole".

"Ci mandano le Ong finanziate dai tedeschi a raccogliere i migranti, ci chiudono le frontiere con Austria e Svizzera, dobbiamo prenderceli tutti noi e quando facciamo un accordo sui centri per migranti con l'Albania e poi ci rompono i cog***i? Ma allora ditecelo - è il sarcastico affondo di Porro - prendeteci a calci nel c***o. Prendiamo i 56 milioni di italiani, li mettiamo al Brennero e li facciamo prendere a calci nel c***o, uno dopo l'altro". Più chiaro di così, non si può.