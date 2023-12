Covid, Bassetti gela Gassman sulle mascherine: "Non servono a niente"

05 dicembre 2023 a

Mascherina per prevenire il Covid sì o no? Secondo l'attore Alessandro Gassman sarebbe giusto indossarla, soprattutto per proteggere anziani e fragili. "Visto che siamo in tempi di 'obbligo non vaccinale', nel senso che anche chi vorrebbe vaccinarsi non trova i vaccini - ha scritto su X - possiamo almeno stabilire che, se una persona ha febbre e tosse ed esce, di sua spontanea volontà, e con uno slancio di altruismo fuori moda, può decidere di mettersi una mascherina a difesa dei soggetti a rischio?".

Diverso il discorso di Matteo Bassetti, infettivologo nonché direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Ai microfoni di Un giorno da pecora, la trasmissione condotta da Geppi Cucciari e da Giorgio Lauro su rai Radio 1, ha dichiarato: "La mascherina al pranzo di Natale? Non ne abbiamo bisogno. Se qualcuno vuole metterla perché si sente più tranquillo va bene, ma ormai il covid per la maggior parte delle persone è un banale raffreddore. Sono gli anziani e i fragili che devono vaccinarsi per il covid come per l'Influenza".

Parlando invece dell'ondata di polmoniti partita dalla Cina e arrivata anche in alcuni Paesi europei, Bassetti su X ha voluto rassicurare tutti: "Il mycoplasma pneumoniae sta causando un aumento dei casi di polmoniti nei bambini in Cina e in altri Paesi asiatici, ma anche in Europa (Francia, Olanda e Danimarca). Si tratta di una forma di polmonite quasi sempre non grave, tanto che è soprannominata 'walking pneumonia', ovvero polmonite che si fa a casa e 'in piedi' senza grosse complicazioni. Occorre vigilare, ma nessun allarme".