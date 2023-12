DiMartedì, Magliaro gela Floris: "Lo chieda a Meloni e Salvini"

06 dicembre 2023 a

"Prima una domanda per Magliaro. Che lavoro fanno Meloni e Salvini?". Giovanni Floris pizzica Massimo Magliaro, storico della destra italiana che qualche minuto prima aveva contestato al governatore Pd dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, in collegamento con DiMartedì a La7, di "non aver mai lavorato".

"Di lei si dice anche che non ha mai lavorato, non ha un lavoro - le parole di Magliaro, dallo studio -. È nato assessore, ha fatto sempre come lavoro l'assessore nel suo paese, Campogalliano, fino ad arrivare al grado molto importante di oggi. Sono critiche pesanti che, però, riguardano la credibilità di un partito come il suo, che ha lasciato fare opposizione non ai suoi uomini, ma ai media, ai giornali etc".

Replica piccata del presidente del Pd: "Posso dire che sono domande davvero imbarazzanti per chi le fa? Non per me che devo rispondere". "Risponda! Ha mai lavorato? Che lavoro fa lei? - lo incalza però Magliaro - Bel lavoro l'assessore a 20 anni. Chieda a chiunque in giro se non è un bel lavoro fare l'assessore".

Per questo forse Floris, in seconda battuta, porge a Magliaro la stessa domanda riguardo ai due leader di centrodestra. "Non ho capito scusami?", chiede a sua volta Magliaro. "Che lavoro fanno Meloni e Salvini?", ripete con un sorriso malizioso il padrone di casa. "Affari loro, chiediglielo. Quando li incontri chiediglielo", la replica fulminea di Magliaro. "Posso dire quanto ho lavorato io quando ero in Rai: anche 18 ore al giorno, caro Bonaccini. Capito? Non c'ho le medagliette". E questa volta né il governatore dem né Floris replicano.