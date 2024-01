Chiara Ferragni, il contrappasso: vittima della bulimia di se stessa

09 gennaio 2024 a

Piove sul bagnato, per Chiara Ferragni. Già, perché gli scandali, i danni d'immagine, ora diventano anche vere e proprie inchieste. L'influencer, infatti, da ieri - lunedì 8 gennaio - è ufficialmente indagata per l'arcinota vicenda del pandoro: l'accusa è quella di truffa aggravata. Per l'accordo commerciale su dolci & beneficenza, è sotto inchiesta anche l'ad della Balocco. Il punto, secondo Pietro Senaldi, è che Chiara Ferragni è vittima della bulimia di sé. Una sorta di contrappasso: la moglie di Fedez è un genio nel suo lavoro, ma ha perso il senso della realtà.

