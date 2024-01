Montanari smonta la candidata Pd a Firenze: "Ma come si fa? Da non credere"

14 gennaio 2024 a

Si mette male per il Pd. Ora il partito di Elly Schlein viene preso di mira anche dal fuoco amico. Tomaso Montanari, rettore dell'Università per stranieri di Siena, smaschera la candidata dem a Firenze. Il motivo? Presto detto. Con un tweet al vetriolo, Montanari spiega: "È incredibile ma la candidata del Pd a essere sindaca di Firenze risponde così a una domanda cruciale… C’è da stropicciarsi gli occhi… ma come si fa a non sapere di cosa si sta parlando fino a questo punto?!? Non scelte urbanistiche e fiscali radicali, non un progetto per far riabitare quella quinta di cartone che ormai è la Firenze storica ma … l’infopoint… le mostre in Mugello?!? Da non credere!".

Poi, a corredo, le parole di Sara Funaro che, alla domanda su "cosa si può fare per limitare l’assalto dei turisti?", replica: "Intanto stiamo investendo sull’info point della stazione di Santa Maria Novella che diventerà un vero 'Welcome Florence'. E poi serve investire e fare una programmazione seria per incentivare e valorizzare i luoghi e le bellezze in tutta l’area metropolitana. Anni fa fu fatto un programma di mostre in Mugello, con l’aiuto della Fondazione CrFirenze che fu un successo".

Una risposta che a quanto pare non ha soddisfatto Montanari. E neppure alcuni cittadini: "Povera Firenze… qui siamo ai minimi termini", scrive un'utente del web. E ancora: "Un po' disperante.... Dirottiamo i turisti? L'infopoint?".