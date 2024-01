Lorenzo Biagiarelli, non sarà alla Festa del bio: "Troppo esposto"

19 gennaio 2024 a

Dopo il caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano che si è tolta la vita dopo essere finita al centro delle polemiche sui social per una presunta recensione falsa su Google riguardante gay e disabili, Lorenzo Biagiarelli non sarà invitato alla Festa del Bio di Milano.

Era stato proprio lo chef-blogger, presenza fissa in tv a È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici e compagno di Selvaggia Lucarelli, infatti, ad averla accusa con un post pubblicato sul suo profilo Twitter.

La tradizionale kermesse dedicata all’alimentazione biologica, all'ambiente, a biodiversità e nutrizione, quest’anno si terrà a Milano, il 9 marzo, a Palazzo Giureconsulti, ma benché Lorenzo Biagiarelli sia stato presente alle scorse edizioni come protagonista tra i grandi nomi della cucina italiana, ed essendo il capoluogo lombardo la città dove vive insieme alla compagna, l’organizzazione ha deciso di non prendere in considerazione la sua presenza.

Secondo quanto spiegano all'agenzia di stampa Adnkronos gli organizzatori, la decisione è stata presa "a causa della troppa esposizione mediatica sul caso di Lodi". Difficile dire se questa è o sarà l’unica conseguenza o se la vicenda segni solo l’inizio di una fuga di sponsor e contratti, così come è già accaduto per Chiara Ferragni. Di sicuro al momento c’è che la Festa del Bio ci sarà, ma senza di lui.