Chiara Ferragni, bomba sul socio: obbligazioni "clonate", sospetti su 15 milioni di euro

Questa volta Chiara Ferragni non è coinvolta direttamente. Il nuovo scandalo finanziario tirato fuori dal Corriere non investe lei, ma il suo socio Paolo Barletta. Sarebbe proprio la sua società Alchimia, che ha la maggioranza delle azioni di Fenice, l'azienda chiave del sistema Ferragni che detiene i diritti del brand, ad aver emesso due particolari obbligazioni del valore totale di 15 milioni di euro che, secondo quanto ricostruito da Mario Gerevini per l'inserto economico del Corriere della sera, sono state "clonate" e si trovano nel bilancio dell’Enpapi, l’ente previdenziale degli infermieri.

A sottoscrivere i bond, ha spiegato Gerevini, è stato il manager milanese Andrea Cuturi, che ha in pegno le azioni di Alchimia ma i fondi provengono dal fondo degli infermieri, ovviamente in maniera del tutto indiretta. Questa operazione è avvenuta nel febbraio del 2018, quando l'Enpapi ha deciso di investire in obbligazioni emesse da Anthilia Holding, la società di cui Cuturi è amministratore delegato. L'obiettivo dichiarato era sostenere e investire in piccole e medie imprese operanti nei settori della tecnologia, moda, sanità-biotecnologie e stile di vita. In quel periodo, Anthilia non operava ancora in quei settori. Poco tempo dopo, a marzo, Anthilia ha emesso obbligazioni per 10 milioni di euro, sottoscritte dall'Enpapi, e successivamente ne ha emesse altre per 5 milioni a gennaio 2019, tutte con scadenza nel 2025.

Nel frattempo, è stata fondata la holding di partecipazioni Alchimia, che detiene ora il 40% di Fenice. Alchimia è nata con un capitale iniziale di 23 milioni di euro, e il suo principale asset è Fenice, valutato inizialmente a 14.5 milioni di euro e ora a bilancio per 15.9 milioni di euro. Cuturi ha trasferito una somma di 15 milioni di euro in Alchimia, utilizzandoli per sottoscrivere obbligazioni di pari valore rispetto ai soldi ricevuti dall'Enpapi. Queste obbligazioni sono state emesse negli stessi giorni, hanno la stessa scadenza, ma offrono un punto percentuale in più di interessi.