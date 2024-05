Giovanni Toti, spunta il nome del piddino? Alessia Morani sbrocca: "Fate ridere!"

13 maggio 2024 a

"Ma cosa c'entra Burlando? Fate ridere! Parlate di Toti!". Alessia Morani sembra punta sul vivo nel dibattito a L'aria che tira, su La7. In studio da David Parenzo, ovviamente, si parla dell'inchiesta di Genova che ha portato il governatore della Liguria Giovanni Toti agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione elettorale, insieme ad alcuni imprenditori di spicco come Aldo Spinelli.

L'ex parlamentare del Pd, nonché già sottosegretaria allo Sviluppo nel governo giallorosso del Conte 2, punta il dito: "Sono convintamente garantista, ho visto troppe inchieste aver influito sulla vita politica e democratica di molte regioni. Da sottosegretario ho avuto modo di interloquire spessissimo con le imprese, lo sviluppo di questo Paese dipende dalla qualità e dalla trasparenza di questo rapporto".

Sul video in studio scorrono le immagini di Toti che sale sullo yacht di Spinelli, ex presidente delle squadre di calcio di Genoa e Livorno e coinvolto nel business delle attività portuali. "Io a differenza di Toti non ho mai incontrato gli imprenditori fuori dai luoghi delle istituzioni, il luogo deputato è quello. Non mi è mai venuto in mente di andare su uno yacht, in una casa o al ristorante". Per questo, sottolinea la Morani, consiglia a Toti di dimettersi.