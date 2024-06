Scontrino troppo caro, le tira il caffè in faccia e la barista gli sfascia l'auto

17 giugno 2024 a

a

a

"Dobbiamo lottare". Una barista rivendica dal proprio profilo Instagram la bontà della sua reazione, brutale, dopo l'affronto subito da un cliente.

Nel video ripreso dalle telecamere di sicurezza del locale a Seattle, nell'estremo Nord Ovest degli Stati Uniti d'America, si vede un uomo discutere insoddisfatto con la ragazza, Emma (che a tempo perso è anche una sexy star sui social con l'accattivante nickname "tasteofheaven.espresso, tradotto "il gusto del paradiso"). Pare per questioni di scontrino troppo salato, il cliente si innervosisce sempre più e infine estrae dall'auto il bicchiere di cartone con il caffè (iced coffee, quindi fortunatamente freddo), toglie il tappo di sicurezza e getta il contenuto in faccia alla barista, alla cassa.

Choccata, ma non doma, la ragazza ha trovato la forza di reagire immediatamente: ha tirato fuori un martello e ha iniziato a colpire con rabbia il parabrezza dell'auto del maleducato, mandandolo in frantumi.

Per la cronaca, il danno è decisamente superiore a quanto l'uomo ha pagato per un caffè freddo e un'acqua, 22 dollari. "Diceva che non lo sapeva e che è stato imbrogliato, ma queste argomentazioni non hanno senso. C'è il prezzo scritto accanto al prodotto", spiega lei su Instagram per poi regalare una citazione addirittura di Emiliano Zapata, il simbolo della Revolucion messicana: "Non è più tempo per le donne di sorridere e scusarsi. L'unica risposta accettabile, per noi, non può più essere l'arte di far calare la tensione. Dobbiamo lottare. E' meglio morire in piedi che vivere in ginocchio".