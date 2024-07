Così Ezra Pound spiegava il fascismo agli inglesi

08 luglio 2024 a

Il giornalista Fabrizio Vincenti riscopre una serie di articoli che Ezra Pound vergò da Rapallo e pubblicò in Gran Bretagna tra il 1935 e il 1940 su tre diverse riviste: The British-Italian Bulletin, The Fascist Quarterly e Action. Vincenti li ha raccolti e dati alle stampe per la prima volta in italiano nel volume “Ezra Pound e il fascismo spiegato agli inglesi” (Eclettica, 244 pp., 18 euro). Per gentile concessione dell’editore pubblichiamo di seguito uno degli articoli. Titolo:“L’ideale fascista” (uscito nel 1936).