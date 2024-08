Ragno violino, Brumotti: "Morso due volte, com'è diventato il mio polpaccio"

23 agosto 2024 a

Vittorio Brumotti ha raccontato di essere stato punto da un ragno violino ben due volte. Ospite di Pomeriggio Cinque News su Canale 5, il ciclista e inviato di Striscia la Notizia ha scherzato dicendo: "Purtroppo il ragno violino ha avuto la sfortuna di morsicare me e adesso prenderà il mio virus". Oggi sta bene, anche se all'inizio ha sottovalutato l'accaduto subendone le conseguenze.

"Il polpaccio si è gonfiato quattro volte la sua dimensione normale - ha raccontato Brumotti -. Mi sono messo subito in contatto con il centro antiveleni di Pavia". Poi ha spiegato di avere avuto febbre alta e spossatezza. Degli effetti piuttosto forti che non gli hanno consentito di andare in bici per alcune settimane. L'inviato del tg satirico di Canale 5 ha detto però di non sapere ancora adesso in quale luogo possa essere stato morso. "Non so, sono sempre in movimento - ha spiegato -. Ci ho messo parecchie settimane per riprendermi".

Nei giorni scorsi ha colpito molto il caso di un 23enne di Bari morto dopo giorni di agonia in ospedale a seguito del morso del ragno violino mentre faceva giardinaggio. Il suo comunque non è un caso isolato. Non pochi in Italia hanno fatto sapere di essere entrati in contatto con quest'aracnide, fortunatamente senza conseguenze fatali.