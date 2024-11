Le balle e le amnesie di chi finge che i social si dividano in buoni e in cattivi

18 novembre 2024 a

Certo, i nomi: Elio e le Storie Tese, Piero Pelù, Guccini, il giornale britannico The Guardian, tanto per citarne alcuni. E poi, le motivazioni che vanno da “È un pericolo per la democrazia e la libertà” a ”È una piattaforma mediatica tossica e il suo proprietario è stato in grado di usare la sua influenza per plasmare il discorso politico”.