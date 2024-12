David Parenzo, la collega lo fa sbroccare: "Non mi arrabbio quasi mai, ma adesso mi inc***"

11 dicembre 2024 a

Sulle multe annullate ai no vax per i divieti sulla vaccinazione non rispettati durante la pandemia si scaldano gli animi anche a L'aria che tira. Da una parte il virologo Fabrizio Pregliasco, dall'altra la giornalista Maddalena Loy, ai tempi una delle voci più critiche sui social contro obbligo vaccinale e Green pass. E David Parenzo, padrone di casa a La7, si innervosisce.

Tra Pregliasco e la Loy volano parole grosso. A quel punto interviene Parenzo: "Adesso mi inc***o, la politica è anche quella che in giro per il mondo diceva questo... Sentite cosa diceva sui vaccini e sul Covid il signor Trump, che il 20 gennaio tornerà alla Casa Bianca. E' incredibile, scusate. Io non mi arrabbio quasi mai...".

La regia di La7 ripropone dunque la famosa conferenza stampa di Trump nel 2020: "Ricevo molte notizie incredibilmente positive sull'idrossiclorochina. E dico: ehi, cosa avete da perdere a provarla? Io prendo una pillola di idrossiclorochina una volta al giorno". "Adesso l'idrossiclorochina di Trump. Il contesto in cui la politica si muoveva era questo - attacca Parenzo rivolgendosi alla Loy -. Voi ve la prendete con Draghi ma quel signore sì parlava di idrossiclorochina!". L'idrossiclorochina era considerata dai no vax una terapia efficace contro il coronavirus, alternativa ai vaccini. Mancavano però evidenze scientifiche a sostegno di quella tesi.