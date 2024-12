Giordano Bruno, l'audace matematico nascosto dietro al filosofo

16 dicembre 2024 a

Può la morte oscurare la vita? Sì, se la morte in questione è quella di Giordano Bruno. Di cui molti conoscono la fine atroce, pochi il pensiero. Sappiamo che fu arso vivo in Campo de’ Fiori, a Roma, il 17 febbraio 1600, una cifra tonda rimasta incisa tra le tragedie della storia.