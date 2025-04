"Morto il Papa prima delle guerre mondiali": la cupa coincidenza

Alle 12 le campane della Basilica di San Pietro in Vaticano hanno suonato a lutto per per Papa Francesco, morto questa mattina all’età di 88 anni. La città di Roma, ma tutto il mondo cristiano si stringe nel dolore per la perdita del Pontefice, Papa Francesco che si è spento a 88 anni dopo aver combattuto contro una polmonite aggressive nelle ultime settimane. E la morte di un Papa risveglia subito racconti, profezie e previsioni ma soprattutto coincidenze e analogie col passato per sedare quella sete che innata nell'essere umano di prevedere il futuro.

E in questo caso in tanti sui social hanno segnalato una coincidenza, appunto, piuttosto cupa che ha accomunato alcuni pontefici del Novecento. Poco prima della prima guerra mondiale, infatti, è morto il Papa. Il 20 agosto del 1914 si spense Pio X. Il Papa di umili origini, che nel 1914 si è spento, dicono le cronache, invocando la pace per il Mondo già avviato verso il baratro della Grande Guerra. E al Soglio di Pietro salì Papa Benedetto XV. Poi c'è la seconda coincidenza. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il papa in carica era Pio XII, che rimase in carica dal 1939 al 1958, quando morì a Castel Gandolfo. Prima di lui, c'era stato Pio XI, che morì nel 1939, poco prima dell'inizio della guerra. Due Pontefici morti alla vigilia di due grandi conflitti nel Novecento.