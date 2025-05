Il cardinale Zuppi, "avrei fatto come nel film": sconcerto al Salone del libro

Una battuta alla Don Matteo. Il cardinale Matteo Maria Zuppi, considerato alla vigilia del Conclave uno dei possibili "outsider" per il Soglio pontificio, non si smentisce e dimostra una buona dose di autoironia. Per certi versi sconvolgente.

"Parecchi conoscono la Cappella Sistina, lì c'è il Giudizio Universale che mette un pochino di timore - racconta durante la presentazione del libro di Luciano Ligabue al Salone del libro di Torino nel corso dell'evento 'Le Storie, la Storia. Dall'io al noi' -. Poi però arriva la luce. Non c'è stato alcun anticipo e non si poteva comunicare. Arriva l'Annuntio vobis, gaudium magnum: 'Habemus Papam!'. Si aprono i finestroni su piazza San Pietro ed era commovente, vedevi in una attesa gioiosa persone che arrivavano fino alla fine di via della Conciliazione. Penso sia stato grazie a Papa Francesco, che ha parlato al cuore delle persone, le ha messe a proprio agio".

"Quando hanno aperto i finestroni - rivela quindi il cardinale romano, arcivescovo di Bologna - mi è salito un groppo in gola, lacrime di gioia. Se fossi stato io, avrei fatto come nel film di Nanni Moretti, Habemus Papam, quando aprono il finestrone, il Papa guarda e chiude il finestrone dicendo 'No, non ce la faccio'. Io avrei fatto così". Umano, troppo umano: e in platea si scatena una risata generale.