Urbano Cairo: "Perché Meloni non viene a La7". Toh, lo capisce anche lui

L’editore osserva che "in questo momento non viene perché, evidentemente, non condivide la linea editoriale di certe trasmissioni. Io non discuto, capisco e - aggiunge Cairo - quando verrà la accoglieremo a braccia aperte".

Poi chiude le porte a un suo impegno in politica con una candidatura a sindaco di Milano: "No, non sono pronto, io faccio l’imprenditore, è impossibile, ho 4.500 dipendenti. Io per la mia città farei di tutto di più ma bisogna rendersi conto delle proprie responsabilità, io devo pensare prima a fare il bene delle persone che lavorano con me e per me".Infine parla anche del prossimo appuntamento elettorale con i quesiti referendari: "Io vado a votare, come sempre, non so ancora come, prima mi documenterò per bene e poi andrò a votare, c’è ancora tempo".