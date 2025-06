Rubio insulta Cerno sui social? X blocca il profilo dell'ex chef

Il profilo di Chef Rubio è stato bloccato da 'X' per violazione delle norme del social network sull'incitamento all'odio. Il blocco è avvenuto poche ore dopo che sullo stesso social l'ex cuoco tv ora attivista ProPal si era scontrato con il direttore del 'Tempo' Tommaso Cerno.



Il direttore aveva pubblicato un post su 'X' scrivendo: "Khamenei è l’opposto esatto di ciò che per me è l’umanità, la democrazia, perfino la religione. La sua fine sarebbe e sarà un bene per tutti". Tra i commenti era apparso anche quello sprezzante di Rubio: "Disse quello che non sapeva un caz.. in materia". A quel punto, Cerno aveva controreplicato: "Ringrazio Chef Rubio per le lezioni di vita che mi dà sul terrorista Khamenei e sull’islamismo fanatico e sulla democrazia. Quando vorrò imparare a cucinare una frittata o una salsa per qualche programma tv di cucina mi rivolgerò alle sue competenze". La ulteriore risposta di Rubio non si era fatta attendere: "Dai da bravo accuccia ora", aveva scritto lo chef. Provocando l'ultima replica di Cerno: "Il fascistello rosso. Accuccia non lo dico nemmeno al mio cane - aveva scritto Cerno - Questa è la sinistra di oggi". Dopo poco, il profilo di Rubio è stato bloccato, come si legge tutt'ora cercando l'account dell'ex chef televisivo, perché viola la policy di X sui profili che incitano all'odio.