Fuori dal Coro, il comandante Alfa: "Legrottaglie e Ramy, è ora di cambiare"

"Tutte le forze di polizia non stanno a guardare le ore o i minuti prima di andare in pensione, ma Carlo Legrottaglie si è trovato a combattere il crimine fino alle ultime ore, agli ultimi giorni prima di andare pensione": il Comandante Alfa, ospite di Mario Giordano a Fuori dal Coro su Rete 4, ha commentato così la morte del brigadiere Legrottaglie, ucciso da un rapinatore mentre era in servizio.

Il comandante, poi, ha fatto riferimento anche a un altro episodio, la morte di Ramy Elgaml, il 19enne di origine marocchina morto mentre era a bordo di uno scooter con un amico dopo un inseguimento dei carabinieri. "Del caso Ramy noi abbiamo parlato per 6 mesi, delle fiaccolate, dei cortei, dello spargimento di odio verso le forze di polizia - ha fatto notare -. E invece su un episodio contro i carabinieri... Questo è un omicidio volontario, perché i rapinatori avevano altre chance, potevano scegliere di arrendersi o di tentare la fuga senza l'uso delle armi, invece hanno sparato e ucciso. Allora è ora di cambiare le regole di ingaggio perché poi i due poliziotti che hanno fatto il proprio dovere si trovano indagati", ha detto riferendosi agli agenti coinvolti nel conflitto a fuoco al culmine del quale è morto il 59enne Michele Mastropietro, killer del brigadiere capo Legrottaglie.