"Abbiamo viaggiato 14 ore in aereo per le nozze dei nostri amici. E all'arrivo..."

Yasemin Sarli, 31 anni, e il suo ex fidanzato Davide, 36 anni, hanno vissuto un’esperienza imbarazzante nel 2023, quando hanno viaggiato da Francoforte a Buenos Aires per un matrimonio in Argentina, scoprendo all’arrivo di non essere stati invitati. La coppia aveva pianificato tutto con tre mesi di anticipo, prenotando voli di 14 ore e un resort, spinti dall’errata convinzione di Davide, che aveva frainteso le parole dello sposo. "Lo sposo diceva sempre: “Vorrei un matrimonio piccolo con la famiglia e gli amici più stretti”, ma il mio ragazzo ha sentito: “Ovviamente verrai", racconta Yasemin a People, scherzando: "Non fidatevi mai della versione logistica del vostro fidanzato".

Con l’avvicinarsi della data, l’assenza di dettagli come indirizzo o orario ha insospettito la coppia: "Non avevamo nessuna informazione. A quel punto, abbiamo iniziato a chiederci: “Aspetta... siamo davvero invitati?”. Tuttavia, con i biglietti già pagati, hanno deciso di partire. Per evitare imbarazzi, hanno evitato di contattare gli sposi: "Era troppo imbarazzante e non volevamo distogliere l’attenzione dal loro grande giorno". Alloggiati nello stesso resort di molti invitati, hanno trasformato il viaggio in una “vacanza-missione”, rilassandosi ma stando attenti a non incrociare conoscenti o parenti. Nonostante il malinteso, la coppia ha affrontato la situazione con ironia, trasformando un errore costoso in un’avventura memorabile, pur evidenziando le difficoltà di organizzare matrimoni in location remote.