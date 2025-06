Vannacci fa impazzire la sinistra: "Al fronte mandiamo i signori del Gay Pride?"

Intervenuto a San Marco in Lamis (Foggia) durante un comizio in piazza organizzato dalla Lega provinciale nell'ambito di un tour dedicato al Decreto sicurezza , l'europarlamentare è andato dritto al punto: "Davanti alla minaccia russa chi mandiamo? In Toscana di recente c'è stato il 'Gay Pride', mandiamo questi signori al fronte ? Chi è pronto a questo sacrificio, chi è che viene educato ancora con questi valori?".

Le dichiarazioni di Vannacci, accolte da circa duemila persone e definite "suadenti" dal moderatore Micky De Finis, si inseriscono in un discorso più ampio sul riarmo europeo e sulla guerra in Ucraina. Secondo il generale, "spendere 800 miliardi di euro in armamenti a cosa serve se non c'è nessuno da inviare al fronte a combattere?".

Un ragionamento che ha esteso anche al conflitto in corso: "Pensare di continuare questa guerra per procura tra Russia e Ucraina - che in realtà è tra Russia e Stati Uniti - significa continuare a fornire armi agli ucraini, ed è quasi crudele, visto che l'Ucraina ha ormai terminato gli uomini".