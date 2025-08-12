Luca Bizzarri linciato per una battuta sull'animatore: "Ci bastava la..."

Gilberto Contadin , giovane animatore, ha denunciato su TikTok un albergo di Rimini per condizioni lavorative precarie, con uno stipendio di 650 euro, previsto dal contratto nazionale, e un bagno ammuffito in una struttura per dipendenti. L’albergatore ha replicato al Corriere che Contadin è rimasto solo un’ora e che il bagno non era destinato a lui. La vicenda, diventata la polemica dell’estate 2025, ha suscitato ampio dibattito.Il comico Luca Bizzarri è intervenuto su X con un commento ironico, riferendosi alla sua generazione che cercava “divertimenti” anziché denunciare ("All'età sua ci bastava la f..."), ma la sua battuta ha scatenato critiche. Alcuni utenti lo hanno accusato di sminuire una denuncia legittima, definendola una ricerca di visibilità.

Bizzarri ha risposto sarcasticamente, difendendo la sua posizione e criticando la tendenza a risolvere problemi sui social, definendo la sua generazione la peggiore, incapace di affrontare sacrifici. Tuttavia, le critiche non si sono placate, con accuse di superficialità e richieste sul suo stipendio, a cui ha risposto con ironia. Qualcuno ha appoggiato Bizzarri, vedendo nella denuncia di Contadin una strategia per visibilità.Le immagini delle telecamere non sono menzionate nel testo, ma il video TikTok di Contadin è stato cruciale per accendere il dibattito, mostrando le condizioni della struttura. Contadin ha descritto una mansarda poco illuminata, con bagni allagati e moquette sporca, denunciando il contrasto tra l’immagine curata dell’hotel e le condizioni per i dipendenti, spingendo per un cambiamento nelle condizioni lavorative.