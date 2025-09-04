Giorgio Armani, l'ultimo colpo con La Capannina: "L'ho fatto per Sergio"

L'ultimo colpo di Re Giorgio. Per affetto. Così Giorgio Armani aveva motivato l'acquisto de La Capannina a Forte dei Marmi (Lucca) . Avvenuto appena otto giorni fa. L'annuncio risale al 27 agosto, dopo mesi di indiscrezioni: un comunicato stampa aveva reso noto che era stato raggiunto l'accordo per il passaggio a Giorgio Armani dello storico e celebre locale della Versilia: fondato nel 1929 da Achille Franceschi in quello che era un capanno sulla spiaggia, passato nel 1977 a Gherardo Guidi scomparso nell'ottobre 2024, ha ospitato da Montale a Ray Charles, da Gino Paoli a Jerry Calà. "La Capannina è simbolo, da quasi un secolo, della mondanità italiana e crocevia di artisti e intellettuali", ricordava lo stesso comunicato stampa in cui si spiegava che "per Giorgio Armani, da sempre legato a Forte dei Marmi, rifugio personale e luogo di vacanza, questa acquisizione rappresenta un gesto affettivo, un ritorno alle origini e un tributo alla tradizione italiana". Proprio alla Capannina aveva conosciuto l'amico e socio Sergio Galeotti, nato nella vicina Pietrasanta, mancato a 40 anni nel 1985, dieci anni dopo aver fondato con lo stilista la Giorgio Armani. Il loro incontro, come raccontato da Armani in un'intervista, risaliva al 1966: Galeotti, di undici anni più giovane, "era veramente come se fosse un figlio. Poi divenne improvvisamente un rapporto di affetto profondo".

"Tutto quello che ho fatto nel lavoro l'ho fatto per Sergio. E Sergio ha fatto tutto per me". Con l'annuncio dell'acquisizione de La Capannina, per un cifra non specificata, era stato anche spiegato che la nuova gestione sarà effettiva a partire dalla stagione estiva 2026. "Sono addolorato come lo sono tutti i fortemarmini. Sembra una cosa assurda, sembra quasi che poco prima di morire abbia coronato i suoi sogni. Perdiamo come italiani un grande uomo e come fortemarmini una persona che è sempre stata attaccata al paese, a cui ha voluto bene, che ha apprezzato Forte dei Marmi e che sicuramente avrebbe potuto fare ancora grandi cose", le parole oggi del sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi che la settima scorsa gli aveva dato il benvenuto. "Giorgio Armani - aveva detto commentando la notizia dell'accordo per la Capannina - ha da sempre un legame speciale con Forte dei Marmi e l'acquisto del nostro locale simbolo è un gesto di amore per il paese. Farà un ottimo lavoro e sarà in grado di riportare il locale agli antichi fasti".