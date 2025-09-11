In Onda, Corrado Formigli: "Come Putin", sfregio a Idf e Israele

Le vacanze italiane dei soldati israeliani vanno indigeste a Corrado Formigli. Alcuni militari dell'Idf, complessivamente impegnati nelle aree del conflitto mediorientale, hanno optato per trascorrere le proprie ferie in Italia. Apriti cielo. La notizia che i soldati vengono attentamente monitorati scatena i pro-Pal e non solo. "I militari dell'Idf accolti e protetti per ragioni di sicurezza... Dove ci sono i soldati israeliani si tende a tutelare loro e anche la sicurezza del posto, di chi sta intorno - è la premessa del giornalista ospite di In Onda -. Capite però che siamo in una posizione nella quale chiediamo al governo una presa di posizione nei confronti di Israele, quando noi accogliamo i militari dell'Idf e li aiutiamo e proteggiamo".

E ancora: "Allora pensate che questi militari sono la forza comandata da un uomo, Netanyahu, che è un criminale per la Corte penale internazionale. Se fossero arrivati a riposarsi i militari della Brigata Wagner con l'accordo di qualcuno in Costa Smeralda, cosa sarebbe accaduto?".