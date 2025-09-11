Gaia Sabbatini, la sua lezione è un caso sui social: "E tu che c... fai?"

Gaia Sabbatini, atleta italiana nata nel 1999 a Teramo, è una stella dei 1500 metri e corre per le Fiamme Azzurre, il gruppo sportivo della polizia penitenziaria. Oltre a eccellere in pista, si distingue online per il suo impegno nel combattere i pregiudizi e difendere lo sport come professione. Nel suo ultimo video virale su TikTok, Gaia risponde con ironia e determinazione a chi sminuisce l’atletica come lavoro. Nel video, mima un dialogo: "Scusate, scusate. Ma quello che ti chiedono: 'ma che lavoro fai?' E tu rispondi: 'guarda, sono un'atleta delle Fiamme Azzurre, polizia penitenziaria, e corro i 1500.' E loro: 'sì beh, ok. Ma che fai quindi nella vita? Cioè, il tuo lavoro è correre?'".

Con sarcasmo, attacca chi paragona il suo mestiere al calcio: "'Giampirlo' (ndr: nome di fantasia) spendi miliardi tra schedine e fantacalcio perché ritieni, giustamente, che quello del calciatore sia un lavoro. È la stessa fot*******ma cosa".Gaia rivendica con forza: "Io corro, vengo pagata per correre, per allenarmi, per gareggiare, per performare: è esattamente quello che fa un calciatore. Uguale, però sono arruolata in un gruppo sportivo anziché avere una squadra che mi paghi. È esattamente la stessa cosa: il mio gruppo sportivo è la mia squadra che mi sostiene a livello economico". Conclude con una provocazione: "Quindi sì, nella vita corro, 'Giampirlo'. E tu che c... fai?". Su X, il video ha generato entusiasmo: molti utenti la definiscono “un’ispirazione”, elogiando la sua schiettezza, mentre altri criticano i pregiudizi sullo sport femminile.