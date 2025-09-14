Piergiorgio Odifreddi: "Chi semina vento raccoglie tempesta": esplode un altro caso

Pirgiorgio Odifreddi ha le idee confuse. Prima afferma a L'Aria che tira su La7 che uccidere Martin Luther King non è la stessa cosa di uccidere Trump, poi si rimangia tutto e prova una goffa arrampicata sugli specchi: "Nella trasmissione non mi hanno fatto finire il ragionamento, ma non intendevo giustificare la violenza. Semplicemente credo che se uno predica la pace è più assurdo che venga ucciso, mentre chi dissemina odio e incita al riarmo si esponga maggiormente a ritorsioni. Questo non significa che io ne sia contento, come ha detto Meloni, o che lo trovi giusto. Le persone però non sono tutte uguali e non c'è nulla di male nel dirlo", spiega a La Stampa.
Odifreddi rincara la dose: "Kirk? La mia affermazione sensata"Piergiorgio Odifreddi tira dritto, convinto che quanto da lui detto su Charlie Kirk altro non era che "un'affer...
E ancora: "Come ho detto penso solo che se si predica la non violenza ci si possono aspettare reazioni miti. Se invece si scaldano gli animi ci si possono attendere risultati peggiori. Chi semina vento raccoglie tempesta o chi di spada ferisce di spada perisce. Ma non c'è nessuna giustificazione nel mio ragionamento". Infine parla della premier che ha condannato le sue parole: "La sua attenzione su di me? Non mi fa né piacere né dispiacere. Mi sembra una tempesta in un bicchier d'acqua, quasi imbarazzante da spiegare. Il suo discorso sarà stato scritto da un consigliere privo di idee migliori".