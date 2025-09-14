Piergiorgio Odifreddi: "Chi semina vento raccoglie tempesta": esplode un altro caso

Pirgiorgio Odifreddi ha le idee confuse. Prima afferma a L'Aria che tira su La7 che uccidere Martin Luther King non è la stessa cosa di uccidere Trump, poi si rimangia tutto e prova una goffa arrampicata sugli specchi: "Nella trasmissione non mi hanno fatto finire il ragionamento, ma non intendevo giustificare la violenza. Semplicemente credo che se uno predica la pace è più assurdo che venga ucciso, mentre chi dissemina odio e incita al riarmo si esponga maggiormente a ritorsioni. Questo non significa che io ne sia contento, come ha detto Meloni, o che lo trovi giusto. Le persone però non sono tutte uguali e non c'è nulla di male nel dirlo", spiega a La Stampa.